Особняк «агента 007» выставлен на продажу

В Ницце выставили на продажу особняк, где жил исполнитель главной роли «агента 007» Шон Коннери — в серии фильмов о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Daily Mail.

Стоимость недвижимости составляет 30 миллионов евро.

Шестиэтажная вилла площадью 1 тысячу квадратных метров расположена на возвышенности с видом на Средиземное море. Просторный участок, на котором находится пейзажный бассейн, занимает 5 тысяч квадратных метров.

Фото Daily Mail. Особняк Шона Коннери

В особняке есть восемь спален с панорамными окнами, спа, тренажерный зал, а также большая кладовая для хранения посуды. Интерьер выполнен в стиле ар-деко. В вестибюле установлена лестница, выполненная в стиле «бель-эпок».