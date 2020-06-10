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Общество

Особняк «агента 007» выставлен на продажу

В Ницце выставили на продажу особняк, где жил исполнитель главной роли «агента 007» Шон Коннери — в серии фильмов о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Daily Mail.

Стоимость недвижимости составляет 30 миллионов евро.

Шестиэтажная вилла площадью 1 тысячу квадратных метров расположена на возвышенности с видом на Средиземное море. Просторный участок, на котором находится пейзажный бассейн, занимает 5 тысяч квадратных метров.

Daily Mail
Фото Daily Mail. Особняк Шона Коннери

В особняке есть восемь спален с панорамными окнами, спа, тренажерный зал, а также большая кладовая для хранения посуды. Интерьер выполнен в стиле ар-деко. В вестибюле установлена лестница, выполненная в стиле «бель-эпок».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155562/
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