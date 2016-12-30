11:52, 30 декабря 2016, Бишкек - ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
Кыргызстанец написал музыку к новогоднему фильму крымского мастера песочной анимации
11:52, 30 декабря 2016, Бишкек - ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
Крымский мастер песочной анимации Ксения Симонова подарила зрителям новогоднюю работу, нарисованную снегом. Об этом сообщили российские СМИ.
Как сообщили в пресс-службе художницы, музыку к этому фильму написал музыкант из Кыргызстана Асхат Норузбаев, известный по хитам «На Иссык-Куле» и «Я уехал из Фрунзе…».
Ксения Симонова – крымская художница, мультипликатор, мастер песочной анимации. Победительница украинского телешоу «Україна має талант» (2009), финалистка российского конкурса «Минута славы» (сезон 2009-2010). Заслуженный художник Автономной республики Крым (2010), Заслуженный деятель искусств Украины (2013).