Кыргызстанец написал музыку к новогоднему фильму крымского мастера песочной анимации

Крымский мастер песочной анимации Ксения Симонова подарила зрителям новогоднюю работу, нарисованную снегом. Об этом сообщили российские СМИ.

Как сообщили в пресс-службе художницы, музыку к этому фильму написал музыкант из Кыргызстана Асхат Норузбаев, известный по хитам «На Иссык-Куле» и «Я уехал из Фрунзе…».