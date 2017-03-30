В Иссык-Кульской области при получении взятки задержан следователь УВД Иссык-Кульского района Максат Алиев. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По данным ведомства, накануне сотрудник правоохранительных органов был взят с поличным при передаче ему 30 тысяч сомов.

Ранее в ГСБЭП с заявлением обратился местный житель, сообщивший, что у него и его двух друзей следователь вымогает 40 тысяч сомов за прекращение уголовного дела.

Вчера сотрудники ГСБЭП совместно с коллегами из службы собственной безопасности МВД выехали в регион. Вчера же следователь Максат Алиев был задержан.

Прокуратура, изучив материалы дела, возбудила уголовное дело. Начато расследование.