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Криминал

Двух кыргызстанок принуждали к проституции в Дубае

Двух кыргызстанок заманили в ОАЭ и заставили заниматься проституцией в Дубае. Об этом сообщил сайт «Русские Эмираты».

По его данным, 27-летний охранник борделя обвинен в торговле людьми в Суде первой инстанции Дубая. Утверждается, что он вместе с двумя неустановленными сообщниками заманил двух женщин из Кыргызстана в страну под предлогом работы служанками, затем запугал и заставил заниматься проституцией.

Жертв спасло WhatsApp-сообщение одной из женщин своему брату на родину. Соответствующий сигнал от родственника поступил в полицию и помог сотрудникам впоследствии задержать сутенера.

Две другие кыргызстанки обвиняются по тому же делу в занятии проституцией по собственному желанию. Охранник также обвиняется в организации борделя в своей квартире.

Судебный процесс продолжится 7 февраля.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43943/
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