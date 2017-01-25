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Криминал

Канал поставки поддельных денег для террористов пресечен в Кыргызстане

Сотрудники ГКНБ пресекли канал поставки поддельной иностранной валюты для террористов. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета нацбезопасности КР.

По его данным, деятельность преступной группы, организовавшей канал изготовления, перевозки и сбыта поддельной иностранной валюты с целью последующего финансирования терроризма, пресечена в ходе контртеррористических мероприятий.

Как сообщается, 20 января в Чуйской области задержаны граждане, в том числе иностранного государства, у которых обнаружены ввезенные в КР из Турции поддельные деньги - $56 тысяч.

По признакам преступления, предусмотренного статьей 198 (изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК КР, возбуждено и расследуется уголовное дело.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В ходе следственных мероприятий установлено, что валюта изготовлена на высоком уровне и завезена из Турции. По полученным оперативным данным, к ее изготовлению и ввозу с целью сбыта и транзита в третьи страны причастны пребывающие в настоящее время в Стамбуле граждане КР Мансур Суванов, 1970 года рождения, и Ильяс Сабиров, 1978 года рождения. Последний ранее объявлен в международный розыск по линии Интерпола по обвинению в соучастии в организации теракта, совершенного 30 августа 2016 года в отношении Посольства КНР в Кыргызской Республике.

Органами национальной безопасности продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к данному преступлению.

В связи с задержанием крупной суммы поддельной валюты ГКНБ КР также ориентировал партнерские структуры других государств.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43823/
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