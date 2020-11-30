В Узгене в муниципальную собственность вернули земельный участок стоимостью 3 миллиона 250 тысяч сомов. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

По его информации, в 2015 году Узгенский районный суд передал частному лицу участок в 1,5 гектара, ранее находившийся в муниципальной собственности Дон-Булакского айыл окмоту.

«В ходе проверки прокуратура района установила рыночную стоимость указанного земельного участка, она составила 3 миллиона 250 тысяч сомов. Ввиду незаконности судебного решения прокуратурой Узгенского района в вышестоящий суд внесено представление об отмене решения, которое в свою очередь было судом удовлетворено. Также вступившими в силу судебными актами были удовлетворены исковые заявления прокуратуры района о признании недействительными договоров купли-продажи и правоудостоверяющих документов на указанный земельный участок. 20 ноября 2020 года на основании представления прокуратуры района земельный участок передан на баланс Дон-Булакского айыл окмоту», — сообщается на сайте.