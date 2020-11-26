19:44
USD 84.80
EUR 100.99
RUB 1.12
Криминал

Прокуратура: Более 5 миллионов сомов незаконно получили 10 работников школы № 28

Прокуратура Бишкека выявила ущерб на сумму свыше 5 миллионов сомов. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

По его информации, в ходе проверки в центре образования Первомайского района столицы установлено, что с 2015 по 2020 год в школу-гимназию № 28 незаконно приняли 10 человек — учителей, библиотекаря, лаборантов и руководителей кружков.

Отмечается, что эти люди фактически не выполняли должностные обязанности, у них нет соответствующего педагогического образования и квалификации.

«При этом центр образования Первомайского района Бишкека за период их незаконного нахождения на вышеуказанных должностях начислил и выплатил заработную плату на общую сумму 5 миллионов 221 тысяча 600 сомов», — указывается на сайте.

По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРПП по статьям 320 «Злоупотребление должностным положением» и 329 «Служебный подлог» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/174582/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Более 900 тысяч сомов ущерба нанесли государству при ремонте больницы в Таласе
Прокуратура вернула незаконно выданный под строительство многоэтажки участок
Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему в Налоговой службе
Прокуратура вернула незаконно предоставленный земельный участок в «Арча-Бешике»
Учителя английского языка в Таш-Кумыре восстановили в должности
В Джалал-Абадской области чиновники сдали в эксплуатацию недостроенную школу
Директор школы в Таш-Кумыре уничтожила трудовую книжку учителя
Прокурора Аламединского района отпустили под домашний арест
Обвиняемые по делу о событиях в Кой-Таше просят отправить дело на доследование
В милиции не знают, как сын главы Госантимонополии оказался на свободе
Бизнес
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
Что такое инсульт? Что такое инсульт?
26 ноября, четверг
19:42
Выборы президента. Член ЦИК предложил недовольным кандидатам обратиться в суд Выборы президента. Член ЦИК предложил недовольным канди...
19:29
Прокуратура: Более 5 миллионов сомов незаконно получили 10 работников школы № 28
19:27
В Сокулукском районе задержан иностранец, незаконно пересекший границу
19:01
Цифра дня. 479 медиков в Кыргызстане получили компенсации
18:46
Социально-политическая неопределенность негативно повлияла на экономику КР