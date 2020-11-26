Прокуратура: Более 5 миллионов сомов незаконно получили 10 работников школы № 28

Прокуратура Бишкека выявила ущерб на сумму свыше 5 миллионов сомов. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

По его информации, в ходе проверки в центре образования Первомайского района столицы установлено, что с 2015 по 2020 год в школу-гимназию № 28 незаконно приняли 10 человек — учителей, библиотекаря, лаборантов и руководителей кружков.

Отмечается, что эти люди фактически не выполняли должностные обязанности, у них нет соответствующего педагогического образования и квалификации.

«При этом центр образования Первомайского района Бишкека за период их незаконного нахождения на вышеуказанных должностях начислил и выплатил заработную плату на общую сумму 5 миллионов 221 тысяча 600 сомов», — указывается на сайте.

По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРПП по статьям 320 «Злоупотребление должностным положением» и 329 «Служебный подлог» УК КР.