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Криминал

В Москве задержаны кыргызстанцы, находившиеся в розыске за крупное мошенничество

В Москве задержаны кыргызстанцы, находившиеся в розыске за крупное мошенничество и лжепредпринимательство. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, при содействии представительства МВД КР в РФ установлено местонахождение трех граждан Кыргызстана, объявленных в межгосударственный розыск за совершение преступлений у себя на родине.

Так, полиция Москвы задержала Б.А., 1979 года рождения, уроженца Джалал-Абадской области, который разыскивался ГСБЭП с конца 2018 года за лжепредпринимательство.

Также задержаны уроженцы Чуйской области А.Г. 1960 года рождения, И.И. 1991 года рождения, разыскиваемые за мошенничество в значительном размере.

На данный момент прорабатывается вопрос отправки указанных лиц на родину для привлечения к уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/164833/
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