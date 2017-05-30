Экс-министр образования Кыргызстана стал ректором КНУ имени Баласагына. Сегодня Каната Садыкова представили профессорско-преподавательскому составу вуза, сообщили ИА «24.kg» в ректорате.

Распоряжение о назначении Каната Садыкова ректором КНУ подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Новый руководитель КНУ признает, что ему досталось сложное «наследство». Канат Садыков рассчитывает на поддержку коллектива педагогов и студентов. Он намерен привлечь инвесторов для реконструкции учебных корпусов университета. Новый ректор также заявляет, что нужно вернуть КНУ имени Баласагына репутацию и былую славу.