07:46
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Кадры

Эдиля Касенова сняли с должности директора госпредприятия спортивных сооружений

Эдиль Касенов снят с должности директора Госпредприятия «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» (ГП СС и СО) при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта. Об этом ИА «24.kg» сообщили в аппарате главы кабмина.

Уточняется, что соответствующее распоряжение премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал 16 января.

Ранее со ссылкой на отчет Счетной палаты сообщалось о нарушениях на госпредприятии, выявленных в ходе проверки ведомства. По результатам аудита они составили 11,7 миллиона сомов.

Читайте по теме
Спортивный чиновник не согласен с обвинениями в растрате

В тот же день глава кабмина подписал распоряжение о назначении на должность директора ГП «ГП СС и СО» Максата Рыспаева.
Ссылка: https://24.kg/kadry/43376/
просмотров: 643
Версия для печати
Материалы по теме
Минтранс не продлил контракт с директором ГРИП
Аалы Карашев покинул пост первого замруководителя аппарата президента Кыргызстана
В МВД назвали причину увольнения начальника ГОВД Каракола
В Кыргызстане уволили начальника УВД Каракола
Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Эмиля Ешеналиева отстранили от должности главы ОАО «Кыргызтелеком»
Советника президента Икрамжана Илмиянова уволили
Минюст Кыргызстана остался без статс-секретаря
Госкадровая служба лишилась замруководителя
Госслужба КР по контролю наркотиков лишилась руководителя
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom