Эдиля Касенова сняли с должности директора госпредприятия спортивных сооружений

Эдиль Касенов снят с должности директора Госпредприятия «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» (ГП СС и СО) при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта. Об этом ИА «24.kg» сообщили в аппарате главы кабмина.

Уточняется, что соответствующее распоряжение премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал 16 января.

Ранее со ссылкой на отчет Счетной палаты сообщалось о нарушениях на госпредприятии, выявленных в ходе проверки ведомства. По результатам аудита они составили 11,7 миллиона сомов.

Читайте по теме Спортивный чиновник не согласен с обвинениями в растрате

В тот же день глава кабмина подписал распоряжение о назначении на должность директора ГП «ГП СС и СО» Максата Рыспаева.