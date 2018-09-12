Госимущество Кыргызстана будут отдавать в аренду только через электронный портал

Государственное имущество Кыргызстана будут отдавать в аренду только через электронный портал. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Фонда по управлению госимуществом Адилет Бекбоев.

По его словам, с 30 сентября ФУГИ завершает прием документов в бумажном виде для участия в аукционах на право заключения договоров аренды. С 10 октября фонд перейдет к электронным аукционам через портал etp.okmot.kg.

Для участия в электронных аукционах необходимы электронная подпись (для юридических лиц) и устройство, считывающее данные биометрического паспорта (для физических лиц).