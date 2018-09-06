Бюджет Кыргызстана на 2019 год рассчитали по курсу доллара в 69,8 сома

Министерство финансов Кыргызстана ожидает, что курс доллара в стране в 2019 году составит 69,8 сома. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета КР на следующий год.

При этом с каждым годом курс доллара будет расти. В 2020-м средний курс американской валюты составит 70,5 сома, а в 2021-м — 71,2 сома. Прогнозные курсы рассчитаны на основе фактических данных о стоимости доллара с марта 2017-го по март 2018-го.

Отметим, что прогнозы экспертов Евразийского банка развития более сдержанные. Они ожидают, что в 2019 году доллар в Кыргызстане будет стоить 69,5 сома. А вот в 2020-м, по мнению аналитиков ЕАБР, подорожает значительнее — до 71,7 сома.