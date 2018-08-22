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Экономика

Министр экономики Кыргызстана объяснил, почему не растет ВВП

Министр экономики Олег Панкратов сегодня на пресс-конференции объяснил, почему не растет ВВП.

По его словам, экономика республики зависит от работы золоторудного предприятия «Кумтор». Показатели влияют на рост ВВП.

«В первом полугодии прошлого года «Кумтор» работал активно и на пластах, где высокое содержание золота. Рост ВВП составил 6,2 процента. Во второй половине перешел на пласты с низким содержанием золота. Из-за этого мы остались на нулевом уровне роста ВВП», — сказал Олег Панкратов.

Он добавил, что, если «Кумтор» будет работать по заявленным прогнозам, в конце года мы увидим рост ВВП на 2,5-3 процента.
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