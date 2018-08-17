Рост доллара. Как это отразится на экономике Кыргызстана

После ужесточения санкций США против России в странах Евразийского экономического союза наблюдается резкий рост курса доллара. Происходящее на валютном рынке вынудило Национальный банк Кыргызстана впервые за четыре месяца провести интервенцию, чтобы удовлетворить спрос на доллары.
Эксперты и бизнесмены рассказали 24.kg, как отразится на кыргызской экономике очередное подорожание американской валюты и чего ждать осенью.
Толонбек Абдыров, экономист
И это проблема для кыргызской экономики, которая большинство товаров импортирует.Толонбек Абдыров
Ведь у нас практически нет предприятий, которые могли бы производить товары и продавать их за доллары в другие страны. Основной приток валюты в республику идет от наших граждан, которые работают в России, Казахстане и других странах. Курс сома держится благодаря их переводам и интервенциям Национального банка.
Обесценивание рубля приводит к тому, что он практически сравнялся с сомом. Это большая проблема для мигрантов, которые перечисляют деньги в Кыргызстан из России. Раньше из-за курсовой разницы это было выгодно, а сейчас — нет.
Ситуация пока стабилизируется за счет переводов мигрантов и туристов. Сейчас самый разгар сезона, к нам приезжает много гостей, которые оставляют доллары. Возможно, осенью ситуация начнет меняться. Но опять же есть вариант, что к тому времени ситуация поменяется и в России, что, несомненно, повлияет и на нас.
Для кыргызской экономики это может стать тяжелым испытанием, многие предприятия начнут испытывать трудности. Возможны банкротства.Толонбек Абдыров
Кубанычбек Идинов, экономист:
Рост доллара кратковременный. На начало сентября в стране запланировано проведение III Всемирных игр кочевников. К нам приедет много гостей из других стран. Они будут оставлять валюту в Кыргызстане. Так что за счет туристов ситуация на валютном рынке в ближайшее время стабилизируется.
У Национального банка достаточно резервов, чтобы сглаживать резкие колебания курсов валют.Кубанычбек Идинов
Сергей Пономарев, президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг:
Для экспортеров выгодно, чтобы за 1 рубль давали 1,5 сома. Когда курс 1 к 1, наш экспорт дорожает на 50 процентов. В период девальвации рубля традиционно происходит замедление деловой активности. При преобладании импорта над экспортом палочкой-выручалочкой всегда были переводы мигрантов. При снижении курса рубля ситуация осложняется. Да, в рублевом выражении ничего не меняется, но при конвертации сумма переводов снижается. Соответственно, колеблется курс сома.
Мы зависим от экономик Казахстана и России. Экспорт и импорт товаров из этих стран большие. Поэтому есть риски.Сергей Пономарев
Но повода для паники нет. У Национального банка есть все инструменты и ресурсы, чтобы не допустить резких скачков курса.
Насриддин Шамшиев, экономист:
Инфляция в Кыргызстане имеет отрицательные значения. Каких-либо волнений экономика не ощущает. Нужно просто подождать. Тем более похожие ситуации Кыргызстан уже проходил.
Происходящее сейчас в большей мере связано со спекулятивными настроениями отдельных участников рынка.Насриддин Шамшиев
С другой стороны, важно, чтобы разница между рублем и сомом оставалась. Если мы будем больше сдерживать сом, то это отрицательно скажется на конкурентоспособности наших товаров в России. США хотят ввести новый пакет санкций 22 августа. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Рынок быстро реагирует на такие вещи.
Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития:
Важным фактором макроэкономической стабильности в регионе на фоне роста волатильности обменных курсов является относительно благополучная ситуация в бюджетной сфере. По итогам первого полугодия 2018 года все страны региона консолидировали свои бюджеты по сравнению с первым полугодием 2017-го.
Одним из последствий ослабления обменных курсов валют стран ЕАБР может стать усиление инфляционных рисков.Ярослав Лисоволик
Другими важными факторами нейтрализации рисков для макроэкономической стабильности в регионе являются укрепление основ экономического роста и диверсификация его источников. В этом плане следует отметить рост взаимной торговли и экспорта продукции обрабатывающей промышленности стран ЕАЭС. В первом квартале 2018 года он увеличился на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Рост экспорта зафиксирован в 15 отраслях, приоритетных для промышленного сотрудничества.