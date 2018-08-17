14:50
USD 69.50
EUR 79.10
RUB 1.04
Экономика

Рост доллара. Как это отразится на экономике Кыргызстана

После ужесточения санкций США против России в странах Евразийского экономического союза наблюдается резкий рост курса доллара. Происходящее на валютном рынке вынудило Национальный банк Кыргызстана впервые за четыре месяца провести интервенцию, чтобы удовлетворить спрос на доллары.

Эксперты и бизнесмены рассказали 24.kg, как отразится на кыргызской экономике очередное подорожание американской валюты и чего ждать осенью.

Толонбек Абдыров, экономист

— Сейчас что-либо прогнозировать тяжело, потому что на развитие событий на валютном рынке влияют самые разные факторы. Еще при первых сообщениях о дополнительных санкциях со стороны США я прогнозировал, что рубль будет падать. Но обратите внимание: власти России не стали резко реагировать. Они отпустили рубль, дали ему возможность свободного плавания. Да, он начал обесцениваться, но в этом есть и плюс для российской экономики: происходит удешевление экспортных товаров, особенно продукции агропромышленного комплекса. Они становятся конкурентоспособными на рынках. Поэтому сейчас власти России вряд ли будут вмешиваться в ситуацию. Они будут потихоньку отпускать рубль.

И это проблема для кыргызской экономики, которая большинство товаров импортирует.

Толонбек Абдыров

Ведь у нас практически нет предприятий, которые могли бы производить товары и продавать их за доллары в другие страны. Основной приток валюты в республику идет от наших граждан, которые работают в России, Казахстане и других странах. Курс сома держится благодаря их переводам и интервенциям Национального банка.

Обесценивание рубля приводит к тому, что он практически сравнялся с сомом. Это большая проблема для мигрантов, которые перечисляют деньги в Кыргызстан из России. Раньше из-за курсовой разницы это было выгодно, а сейчас — нет.

Для кыргызской экономики это может стать тяжелым испытанием, многие предприятия начнут испытывать трудности. Возможны банкротства.

Толонбек Абдыров
Ситуация пока стабилизируется за счет переводов мигрантов и туристов. Сейчас самый разгар сезона, к нам приезжает много гостей, которые оставляют доллары. Возможно, осенью ситуация начнет меняться. Но опять же есть вариант, что к тому времени ситуация поменяется и в России, что, несомненно, повлияет и на нас.

Кубанычбек Идинов, экономист:

— Я не вижу поводов для беспокойства. Рост доллара незначительный. Он связан в основном с мировыми тенденциями — ростом цен на энергоносители и новыми санкциями США против России. На нас это оказывает минимальное влияние. Кыргызская экономика ощущает на себе какое-влияние только через Россию. Но не думаю, что здесь есть повод для паники.

У Национального банка достаточно резервов, чтобы сглаживать резкие колебания курсов валют.

Кубанычбек Идинов
Рост доллара кратковременный. На начало сентября в стране запланировано проведение III Всемирных игр кочевников. К нам приедет много гостей из других стран. Они будут оставлять валюту в Кыргызстане. Так что за счет туристов ситуация на валютном рынке в ближайшее время стабилизируется.

Сергей Пономарев, президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг:

— Финансы — кровеносные сосуды экономики. К сожалению, привязанность к доллару в Кыргызстане большая. Конечно, мы уже ушли от того, чтобы все пересчитывать в долларах. Но все же зависимость есть. При этом Кыргызстан не настолько сильно привязан к глобальной экономике. Поэтому говорить, что на нас будут сильно влиять происходящие в мире события, я бы не стал.

Мы зависим от экономик Казахстана и России. Экспорт и импорт товаров из этих стран большие. Поэтому есть риски.

Сергей Пономарев
Для экспортеров выгодно, чтобы за 1 рубль давали 1,5 сома. Когда курс 1 к 1, наш экспорт дорожает на 50 процентов. В период девальвации рубля традиционно происходит замедление деловой активности. При преобладании импорта над экспортом палочкой-выручалочкой всегда были переводы мигрантов. При снижении курса рубля ситуация осложняется. Да, в рублевом выражении ничего не меняется, но при конвертации сумма переводов снижается. Соответственно, колеблется курс сома.

Но повода для паники нет. У Национального банка есть все инструменты и ресурсы, чтобы не допустить резких скачков курса.

Насриддин Шамшиев, экономист:

— Поводов для беспокойства и паники не вижу. Посмотрите, Россия сейчас тоже не предпринимает никаких шагов, чтобы остановить падение рубля. Просто у нас сейчас валюта подвержена влиянию внешних шоков, поэтому есть небольшое повышение курса доллара. Но фундаментальных факторов, которые могли бы привести к резким изменениям в экономике, нет.

Происходящее сейчас в большей мере связано со спекулятивными настроениями отдельных участников рынка.

Насриддин Шамшиев
Инфляция в Кыргызстане имеет отрицательные значения. Каких-либо волнений экономика не ощущает. Нужно просто подождать. Тем более похожие ситуации Кыргызстан уже проходил.

С другой стороны, важно, чтобы разница между рублем и сомом оставалась. Если мы будем больше сдерживать сом, то это отрицательно скажется на конкурентоспособности наших товаров в России. США хотят ввести новый пакет санкций 22 августа. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Рынок быстро реагирует на такие вещи.

Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития:

— В августе на фоне ухудшения внешнего фона усилилось давление на валюты стран ЕАБР, прежде всего на российский рубль и казахстанский тенге. В течение нескольких торговых сессий рубль потерял более 5 процентов стоимости. Тенге к 11 августа опустился на 2,9 процента против доллара по сравнению с началом месяца.

Одним из последствий ослабления обменных курсов валют стран ЕАБР может стать усиление инфляционных рисков.

Ярослав Лисоволик
Важным фактором макроэкономической стабильности в регионе на фоне роста волатильности обменных курсов является относительно благополучная ситуация в бюджетной сфере. По итогам первого полугодия 2018 года все страны региона консолидировали свои бюджеты по сравнению с первым полугодием 2017-го.

Другими важными факторами нейтрализации рисков для макроэкономической стабильности в регионе являются укрепление основ экономического роста и диверсификация его источников. В этом плане следует отметить рост взаимной торговли и экспорта продукции обрабатывающей промышленности стран ЕАЭС. В первом квартале 2018 года он увеличился на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Рост экспорта зафиксирован в 15 отраслях, приоритетных для промышленного сотрудничества.
Ссылка:
просмотров: 920
Версия для печати
Материалы по теме
Рост доллара. Нацбанк Кыргызстана провел первую за четыре месяца интервенцию
Рост курса доллара. Нацбанк считает повышение спроса на валюту временным
Доллар в Кыргызстане дорожает и приближается к отметке в 70 сомов
В Кыргызстане начал дорожать доллар. Он превысил отметку в 69 сомов
Вслед за российским рублем может подешеветь и сом
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Курс покупки доллара в Кыргызстане снизился до 68 сомов
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане начал дорожать доллар. Он&nbsp;превысил отметку в&nbsp;69&nbsp;сомов В Кыргызстане начал дорожать доллар. Он превысил отметку в 69 сомов
Три года в&nbsp;ЕАЭС. Что получил Кыргызстан от&nbsp;членства в&nbsp;союзе Три года в ЕАЭС. Что получил Кыргызстан от членства в союзе
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 августа
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 августа
Бизнес
III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom
Коллектив ОАО &laquo;МАМ&raquo; выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева Коллектив ОАО «МАМ» выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева
Как посетить офис мобильного оператора, не&nbsp;вставая с&nbsp;места? Как посетить офис мобильного оператора, не вставая с места?
На&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; открылась новая сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; На рынке «Дордой» открылась новая сберкасса «Бакай Банка»