Рост доллара. Как это отразится на экономике Кыргызстана

После ужесточения санкций США против России в странах Евразийского экономического союза наблюдается резкий рост курса доллара. Происходящее на валютном рынке вынудило Национальный банк Кыргызстана впервые за четыре месяца провести интервенцию, чтобы удовлетворить спрос на доллары.

Эксперты и бизнесмены рассказали 24.kg, как отразится на кыргызской экономике очередное подорожание американской валюты и чего ждать осенью.

Толонбек Абдыров, экономист

— Сейчас что-либо прогнозировать тяжело, потому что на развитие событий на валютном рынке влияют самые разные факторы. Еще при первых сообщениях о дополнительных санкциях со стороны США я прогнозировал, что рубль будет падать. Но обратите внимание: власти России не стали резко реагировать. Они отпустили рубль, дали ему возможность свободного плавания. Да, он начал обесцениваться, но в этом есть и плюс для российской экономики: происходит удешевление экспортных товаров, особенно продукции агропромышленного комплекса. Они становятся конкурентоспособными на рынках. Поэтому сейчас власти России вряд ли будут вмешиваться в ситуацию. Они будут потихоньку отпускать рубль.

И это проблема для кыргызской экономики, которая большинство товаров импортирует. Толонбек Абдыров

Ведь у нас практически нет предприятий, которые могли бы производить товары и продавать их за доллары в другие страны. Основной приток валюты в республику идет от наших граждан, которые работают в России, Казахстане и других странах. Курс сома держится благодаря их переводам и интервенциям Национального банка.

Обесценивание рубля приводит к тому, что он практически сравнялся с сомом. Это большая проблема для мигрантов, которые перечисляют деньги в Кыргызстан из России. Раньше из-за курсовой разницы это было выгодно, а сейчас — нет.

Для кыргызской экономики это может стать тяжелым испытанием, многие предприятия начнут испытывать трудности. Возможны банкротства. Толонбек Абдыров

Ситуация пока стабилизируется за счет переводов мигрантов и туристов. Сейчас самый разгар сезона, к нам приезжает много гостей, которые оставляют доллары. Возможно, осенью ситуация начнет меняться. Но опять же есть вариант, что к тому времени ситуация поменяется и в России, что, несомненно, повлияет и на нас.

Кубанычбек Идинов, экономист:

У Национального банка достаточно резервов, чтобы сглаживать резкие колебания курсов валют. Кубанычбек Идинов

— Я не вижу поводов для беспокойства. Рост доллара незначительный. Он связан в основном с мировыми тенденциями — ростом цен на энергоносители и новыми санкциями США против России. На нас это оказывает минимальное влияние. Кыргызская экономика ощущает на себе какое-влияние только через Россию. Но не думаю, что здесь есть повод для паники.Рост доллара кратковременный. На начало сентября в стране запланировано проведение III Всемирных игр кочевников. К нам приедет много гостей из других стран. Они будут оставлять валюту в Кыргызстане. Так что за счет туристов ситуация на валютном рынке в ближайшее время стабилизируется.

Сергей Пономарев, президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг:

Мы зависим от экономик Казахстана и России. Экспорт и импорт товаров из этих стран большие. Поэтому есть риски. Сергей Пономарев

— Финансы — кровеносные сосуды экономики. К сожалению, привязанность к доллару в Кыргызстане большая. Конечно, мы уже ушли от того, чтобы все пересчитывать в долларах. Но все же зависимость есть. При этом Кыргызстан не настолько сильно привязан к глобальной экономике. Поэтому говорить, что на нас будут сильно влиять происходящие в мире события, я бы не стал.Для экспортеров выгодно, чтобы за 1 рубль давали 1,5 сома. Когда курс 1 к 1, наш экспорт дорожает на 50 процентов. В период девальвации рубля традиционно происходит замедление деловой активности. При преобладании импорта над экспортом палочкой-выручалочкой всегда были переводы мигрантов. При снижении курса рубля ситуация осложняется. Да, в рублевом выражении ничего не меняется, но при конвертации сумма переводов снижается. Соответственно, колеблется курс сома.

Но повода для паники нет. У Национального банка есть все инструменты и ресурсы, чтобы не допустить резких скачков курса.

Насриддин Шамшиев, экономист:

Происходящее сейчас в большей мере связано со спекулятивными настроениями отдельных участников рынка. Насриддин Шамшиев

— Поводов для беспокойства и паники не вижу. Посмотрите, Россия сейчас тоже не предпринимает никаких шагов, чтобы остановить падение рубля. Просто у нас сейчас валюта подвержена влиянию внешних шоков, поэтому есть небольшое повышение курса доллара. Но фундаментальных факторов, которые могли бы привести к резким изменениям в экономике, нет.Инфляция в Кыргызстане имеет отрицательные значения. Каких-либо волнений экономика не ощущает. Нужно просто подождать. Тем более похожие ситуации Кыргызстан уже проходил.

С другой стороны, важно, чтобы разница между рублем и сомом оставалась. Если мы будем больше сдерживать сом, то это отрицательно скажется на конкурентоспособности наших товаров в России. США хотят ввести новый пакет санкций 22 августа. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Рынок быстро реагирует на такие вещи.

Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития:

Одним из последствий ослабления обменных курсов валют стран ЕАБР может стать усиление инфляционных рисков. Ярослав Лисоволик

— В августе на фоне ухудшения внешнего фона усилилось давление на валюты стран ЕАБР, прежде всего на российский рубль и казахстанский тенге. В течение нескольких торговых сессий рубль потерял более 5 процентов стоимости. Тенге к 11 августа опустился на 2,9 процента против доллара по сравнению с началом месяца.Важным фактором макроэкономической стабильности в регионе на фоне роста волатильности обменных курсов является относительно благополучная ситуация в бюджетной сфере. По итогам первого полугодия 2018 года все страны региона консолидировали свои бюджеты по сравнению с первым полугодием 2017-го.

Другими важными факторами нейтрализации рисков для макроэкономической стабильности в регионе являются укрепление основ экономического роста и диверсификация его источников. В этом плане следует отметить рост взаимной торговли и экспорта продукции обрабатывающей промышленности стран ЕАЭС. В первом квартале 2018 года он увеличился на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Рост экспорта зафиксирован в 15 отраслях, приоритетных для промышленного сотрудничества.