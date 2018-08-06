Увеличение налога с продаж заставит бизнес увеличить долю безналичных расчетов

Потребитель может заставить бизнес переходить на новые типы отношений и работать в безналичном расчете. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, в 2015 году доля безналичных денег в банках составляла 35,4 процента. В 2016 году решили отменить налог с продаж для безналичных платежей. Это дало эффект. Доля безналичных денег выросла до 44,2 процента. Но до сих пор немногие готовы применять безналичные платежи. Чтобы стимулировать бизнес, решено повысить налог с продаж с 2 до 5 процентов.

«Когда открываются новые магазины, покупателям дают подарочные карты с теми же пятью процентами скидки. Так человека привязывают к определенному магазину. Государство тоже может применять маркетинговый ход. Если человек будет знать, что ему предоставят скидку в 5 процентов, то он подсознательно пойдет в магазин, где есть безналичный расчет. Потребитель вынудит бизнес переходить на новые виды отношений», — считает министр экономики.

Если бизнес работает в «серую», он так и будет делать. А вот потребитель может проголосовать ногами, когда пойдет в магазин, где получит скидку в пять процентов. Олег Панкратов

«Ситуации, когда премьер-министр или министр экономики своим волевым решением повышает налог, давно невозможна. Повышение налога — мера непопулярная. Прежде чем это примут, надо пройти определенные процедуры. Одна из них — анализ регуляторного воздействия (АРВ). Только через АРВ можно подтвердить или опровергнуть правильность инициативы», — заключил Олег Панкратов.