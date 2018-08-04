13:00
USD 68.15
EUR 78.91
RUB 1.07
Экономика

Повышение налога с продаж. Министр экономики призывает к конструктивному диалогу

Министр экономики призвал все заинтересованные стороны продолжить обсуждение инициативы о повышении налога с продаж и представить кандидатов для включения в группу по разработке анализа регулятивного воздействия (АРВ). Об этом Олег Панкратов написал на своей странице в сети Facebook.

По его словам, вчера началось бурное обсуждение инициативы об изменении ставки налога на наличные расчеты. Это очень важно, что в публичном пространстве есть возможность высказать свою позицию и попытаться услышать позицию оппонентов.

Есть конструктивный подход, включая критический. Но есть и попытки противостоять инициативе через недопущение вопроса к обсуждению в группе по АРВ, как и попытки пропиариться на горячей теме. Это ожидаемо.

Олег Панкратов
Поэтому чиновник еще раз отметил, что инициатива о повышении НсП с 2 до 5 процентов исходит от Министерства экономики. Министр лично готов обсуждать вопрос со всеми заинтересованными лицами и принять критику и ответственность за это решение на себя.

Читайте по теме
В Кыргызстане предлагают повысить налог с продаж

«По сути решения. Речь не идет о введении налога. Речь о создании рабочей группы по разработке АРВ к данному предложению. Может быть, не все сталкивались с АРВ, поэтому распишу подробнее. Когда государство намерено инициировать новый вид регулирования, согласно законодательству, создается рабочая группа, куда включают представителей бизнеса, бизнес-ассоциаций и сотрудников госорганов. Их цель — посчитать расходы, которые возникнут у государства и бизнеса в связи с введением новых требований, затем посчитать экономический эффект, который получится в связи с введением регулирования», — отметил Олег Панкратов.

Если положительные результаты от новой нормы значительно превышают возможные затраты, проект выносят на утверждение. В случае отсутствия положительного результата либо его незначительности решение отклоняют.

«Сегодняшний вопрос, который бурно обсуждается, — это как раз классический случай, когда Министерство экономики попыталось неформально, а реально провести АРВ и пригласило все заинтересованные стороны к участию. Кроме того, сделало предметом публичной дискуссии. Не думаю, что инициатива создания рабочей группы вызовет опасение у бизнеса или общества в целом и станет предметом критики. Хотя правительство любой страны — это такая структура, которая априори не может не попадать под критику. Поэтому предлагаю продолжить обсуждение вопроса», — заключил Олег Панкратов.
Ссылка:
просмотров: 150
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают повысить налог с&nbsp;продаж В Кыргызстане предлагают повысить налог с продаж
Правительство Кыргызстана придумало налоги для адвокатов и&nbsp;нотариусов Правительство Кыргызстана придумало налоги для адвокатов и нотариусов
Нацбанк отозвал лицензию у&nbsp;микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова Нацбанк отозвал лицензию у микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова
&laquo;Полюс Голд Кей Джи&raquo;&nbsp;&mdash; добросовестный инвестор «Полюс Голд Кей Джи» — добросовестный инвестор
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
&laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom продолжается «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; выделит выпускникам детских домов миллион сомов на&nbsp;образование «АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование
MegaCom&nbsp;&mdash; генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников MegaCom — генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников