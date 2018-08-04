Повышение налога с продаж. Министр экономики призывает к конструктивному диалогу

Министр экономики призвал все заинтересованные стороны продолжить обсуждение инициативы о повышении налога с продаж и представить кандидатов для включения в группу по разработке анализа регулятивного воздействия (АРВ). Об этом Олег Панкратов написал на своей странице в сети Facebook.

По его словам, вчера началось бурное обсуждение инициативы об изменении ставки налога на наличные расчеты. Это очень важно, что в публичном пространстве есть возможность высказать свою позицию и попытаться услышать позицию оппонентов.

Есть конструктивный подход, включая критический. Но есть и попытки противостоять инициативе через недопущение вопроса к обсуждению в группе по АРВ, как и попытки пропиариться на горячей теме. Это ожидаемо. Олег Панкратов

Поэтому чиновник еще раз отметил, что инициатива о повышении НсП с 2 до 5 процентов исходит от Министерства экономики. Министр лично готов обсуждать вопрос со всеми заинтересованными лицами и принять критику и ответственность за это решение на себя.

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«По сути решения. Речь не идет о введении налога. Речь о создании рабочей группы по разработке АРВ к данному предложению. Может быть, не все сталкивались с АРВ, поэтому распишу подробнее. Когда государство намерено инициировать новый вид регулирования, согласно законодательству, создается рабочая группа, куда включают представителей бизнеса, бизнес-ассоциаций и сотрудников госорганов. Их цель — посчитать расходы, которые возникнут у государства и бизнеса в связи с введением новых требований, затем посчитать экономический эффект, который получится в связи с введением регулирования», — отметил Олег Панкратов.

Если положительные результаты от новой нормы значительно превышают возможные затраты, проект выносят на утверждение. В случае отсутствия положительного результата либо его незначительности решение отклоняют.

«Сегодняшний вопрос, который бурно обсуждается, — это как раз классический случай, когда Министерство экономики попыталось неформально, а реально провести АРВ и пригласило все заинтересованные стороны к участию. Кроме того, сделало предметом публичной дискуссии. Не думаю, что инициатива создания рабочей группы вызовет опасение у бизнеса или общества в целом и станет предметом критики. Хотя правительство любой страны — это такая структура, которая априори не может не попадать под критику. Поэтому предлагаю продолжить обсуждение вопроса», — заключил Олег Панкратов.