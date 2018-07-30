Химцех ТЭЦ Бишкека должен быть готов к 1 октября. Отговорки кабмин не примет

Первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов в рамках подготовки энергетического сектора к прохождению осенне-зимнего периода посетил ТЭЦ Бишкека.

По словам председателя правления Энергохолдинга Азамата Абдыкадырова, главным вопросом, помимо текущего ремонта оборудования, является и срок строительства нового цеха химической водоочистки.

Кубатбек Боронов поручил завершить строительство цеха до 1 октября.

«Необходимо обеспечить мониторинг хода выполнения строительных работ в цехе химической водоочистки, несмотря на то, что их осуществляет китайская компания. Оправдания срыва подготовки поздним проведением тендеров, отсутствием участников приниматься не будут», — отметил Кубатбек Боронов.

Отметим, что строительство химцеха начали без проекта. Работы приостановили. Его стоимость — $5 миллионов 842 тысячи. Средства входят в кредит ТВЕА в $386 миллионов.

Напомним, бывший директор столичной теплоцентрали Омуркул уулу Нурлан заявил об отсутствии проекта по модернизации ТЭЦ, а для нового блока не предусмотрели строительство химцеха.