Химцех ТЭЦ Бишкека должен быть готов к 1 октября. Отговорки кабмин не примет

Первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов в рамках подготовки энергетического сектора к прохождению осенне-зимнего периода посетил ТЭЦ Бишкека.
По словам председателя правления Энергохолдинга Азамата Абдыкадырова, главным вопросом, помимо текущего ремонта оборудования, является и срок строительства нового цеха химической водоочистки.
Кубатбек Боронов поручил завершить строительство цеха до 1 октября.
Отметим, что строительство химцеха начали без проекта. Работы приостановили. Его стоимость — $5 миллионов 842 тысячи. Средства входят в кредит ТВЕА в $386 миллионов.
Напомним, бывший директор столичной теплоцентрали Омуркул уулу Нурлан заявил об отсутствии проекта по модернизации ТЭЦ, а для нового блока не предусмотрели строительство химцеха.