17:02
USD 68.19
EUR 79.05
RUB 1.03
Общество

Цех химочистки на ТЭЦ Бишкека будет готов 1 октября

Работы по строительству первой очереди химводоочистки тепловых сетей китайская компания ТВЕА планирует закончить до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Электрические станции».

Началась установка нового оборудования в насосном и фильтровальном залах новой очереди. Выполняются ремонтно-восстановительные работы баков для очищенной воды.

Отметим, строительство химцеха начали без проекта. Работы приостановили. Его стоимость — $5 миллионов 842 тысячи. Средства входят в кредит ТВЕА в $386 миллионов.

Напомним, бывший директор столичной теплоцентрали Омуркул уулу Нурлан заявил об отсутствии проекта по модернизации ТЭЦ, а для нового блока не предусмотрели строительство химцеха.
Ссылка:
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Химцех ТЭЦ Бишкека должен быть готов к 1 октября. Отговорки кабмин не примет
Часть химцеха для ТЭЦ Бишкека отремонтируют за счет ОАО «Электрические станции»
Популярные новости
Хотела снять лося. В&nbsp;Канаде на&nbsp;видео попало жуткое &laquo;человекоподобное существо&raquo; Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»
Мумию в&nbsp;золотых сапогах нашли археологи в&nbsp;Казахстане Мумию в золотых сапогах нашли археологи в Казахстане
В&nbsp;Генпрокуратуре чистка. Кого из&nbsp;прокуроров уволили по&nbsp;итогам коллегии? В Генпрокуратуре чистка. Кого из прокуроров уволили по итогам коллегии?
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу