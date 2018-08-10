Цех химочистки на ТЭЦ Бишкека будет готов 1 октября

Работы по строительству первой очереди химводоочистки тепловых сетей китайская компания ТВЕА планирует закончить до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Электрические станции».

Началась установка нового оборудования в насосном и фильтровальном залах новой очереди. Выполняются ремонтно-восстановительные работы баков для очищенной воды.

Отметим, строительство химцеха начали без проекта. Работы приостановили. Его стоимость — $5 миллионов 842 тысячи. Средства входят в кредит ТВЕА в $386 миллионов.

Напомним, бывший директор столичной теплоцентрали Омуркул уулу Нурлан заявил об отсутствии проекта по модернизации ТЭЦ, а для нового блока не предусмотрели строительство химцеха.