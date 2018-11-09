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Общество

Химцех для ТЭЦ Бишкека. «Электрические станции» не могут купить насосы

ОАО «Электрические станции» в третий раз объявило тендер на покупку насосов для химцеха. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Первый тендер объявили в июле на 4 миллиона сомов. Но смогли купить только один насос за 1,3 миллиона сомов. По остальным лотам отсутствуют участники.

Второй тендер провели в сентябре, но никто также не подал заявки. На закупку выделено 1,3 миллиона сомов.

«Электрические станции» решили купить насосы методом прямого договора, так как прошлые тендеры не состоялись.

Напомним, одной из причин аварии на ТЭЦ Бишкека стали проблемы с насосами. Датчики в баках были заморожены, и их показания не соответствовали фактическому состоянию системы, манометры работающих насосов оказались завоздушены. При вскрытии фильтров-ловушек насосов в них оказались фрагменты гуммировок трубопровода.
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