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Экономика

По итогам полугодия доходы бюджета составили 55,9 миллиарда сомов

Общий объем доходов республиканского бюджета за первое полугодие составил 55,9 миллиарда сомов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По их данным, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 193,2 миллиона сомов. В том числе налоговые поступления сложились в сумме 49,3 миллиарда сомов, что на 8 миллиардов больше, чем в 2017 году. Неналоговые поступления составили 6,5 миллиарда сомов.

При этом Государственная налоговая служба собрала 37,5 миллиарда сомов налогов и платежей, а Таможенная служба — 20 миллиардов.
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