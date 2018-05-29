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Экономика

Кредиты в Кыргызстане становятся доступнее. Ставки по займам снижаются

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в иностранной валюте снизилась с 16 до 15,5 процента, по сомовым — с 18,8 до 18,5 процента. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, банковский сектор страны располагает достаточным уровнем сомовой ликвидности. Отмечаются рост кредитования экономики и снижение рыночных ставок по займам.

В январе-марте общий объем кредитного портфеля коммерческих банков составил 110,6 миллиарда сомов. В том числе 68 миллиардов составили кредиты в сомах.

«Для дальнейшего снижения процентных ставок по кредитам и развития экономики мы продолжаем предоставлять ресурсы в рамках кредитных аукционов для рефинансирования коммерческих банков в проекте финансирования сельского хозяйства и для кредитования регионов страны. Общий объем предложенных средств составил 7,5 миллиарда сомов при спросе в 4,2 миллиарда сомов», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.
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