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Экономика

Из-за недовольства местных жителей снижена цена месторождения известняка

Из-за недовольства местных жителей Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования вынужден снизить цену месторождения известняка Караойсай.

Как сообщается на сайте ведомства, участок «Восточный» повторно выставлен на аукцион. Стартовая цена лицензии составляет $3,7 тысячи.

Ранее этот же участок выставляли на аукцион со стартовой ценой в $20,4 тысячи. Торги не состоялись из-за препятствий со стороны местных жителей. Месторождение находится в Аксыйском районе Джалал-Абадской области.
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