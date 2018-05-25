С начала года на обслуживание госдолга потрачено 7,7 миллиарда сомов

За январь-апрель 2018 года из республиканского бюджета на обслуживание государственного долга направлено 7 миллиардов 752 миллиона 922,2 тысячи сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, на выплаты по внешнему долгу ушло 3 миллиарда 642,9 миллиона сомов. На погашение внутреннего долга из казны выделено 4 миллиарда 109,9 миллиона сомов.

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Напомним, на 31 марта 2018 года размер государственного долга Кыргызстана сложился в сумме $4 миллиарда 425,65 миллиона (302 миллиарда 858,53 миллиона сомов).

За месяц госдолг Кыргызстана увеличился на $22,98 миллиона.