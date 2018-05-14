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Экономика

Счетная палата: Загранучреждения не всегда возвращают остатки средств в бюджет

Счетная палата Кыргызстана, проведя плановый аудит использования бюджетных и специальных средств в Министерстве иностранных дел, его подведомственных учреждениях за 2016 год и в загранучреждениях КР за 2015-2017 годы, выявила ряд нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Во многих загранучреждениях на конец отчетного периода остаются неиспользованными бюджетные средства. При этом они не всегда возвращаются в бюджет до начала следующего финансирования. В основном это связано с тем, что в конце декабря в период рождественских и новогодних праздников в странах пребывания банки не работают. Также загранучреждения опасаются задержки финансирования в начале следующего года. Проверка выявила, что в кассах загранучреждений есть неиспользованные остатки наличных денег ($86 тысяч 100), из них в ходе аудита восстановлено $61 тысяча 700», — сообщили в Счетной палате.

В ведомстве отметили, что на конец 2017 года в загранучреждениях КР были сверхнормативные остатки товарно-материальных ценностей на сумму $3 тысячи 700, подлежащие зачету при финансировании в 2018 году. По итогам аудита даны предписания устранить нарушения.
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