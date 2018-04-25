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Экономика

Госорганы продолжают закупать товары и услуги без тендеров

Госорганы продолжают закупать товары и услуги без тендеров. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

С начала 2018 года на портале размещено 22 тысячи 951 объявление, из них упрощенным методом проведено 10 тысяч 147 закупок, прямым договором с поставщиком — 8 тысяч 779 закупок.

Самые крупные закупки проводят внебюджетные государственные организации. К примеру, филиал национального перевозчика «Кыргыз темир жолу» по материально-техническому обеспечению на закупки уже потратил 1,6 миллиарда сомов.
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