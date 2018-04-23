За три месяца через пост «Сосновка» проехало более 4 тысяч машин с ГСМ

С 1 января по 31 марта через контрольно-пропускной пункт «Сосновка» проехало 6 тысяч 425 машин. Большая часть из них (4 тысячи 163 машины) перевозила топливо. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

За нарушения налогового законодательства при осуществлении грузовых перевозок в отношении 113 хозяйствующих субъектов составлены акты рейдового налогового контроля. В том числе выявлены факты отсутствия патентов и неуплаты налога на транспорт.

С начала года налоговики задержали два автомобиля, перевозивших 34 тысячи 700 литров печного топлива без пломбы и с сомнительными накладными и 36 тысяч 530 литров ГСМ с сомнительными накладными.

«В течение трех месяцев сотрудники cервисного центра оказали различные услуги налогоплательщикам. Выданы патенты 297 индивидуальным предпринимателям (на 824,4 тысячи сомов), продлен срок 196 патентов (на 416,6 тысячи сомов). Приняты информационные расчеты налога на имущества на авто у 50 налогоплательщиков. Через платежный терминал осуществлены платежи на общую сумму 1,3 миллиона сомов», — говорится в сообщении.

Напомним, на контрольно-пропускном пункте «Сосновка» на автодороге Бишкек — Ош уже полтора года работает cервисный центр обслуживания налогоплательщиков. Здесь производят регистрацию предпринимателей, выдают и продлевают патенты, принимают отчеты.