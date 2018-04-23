За три месяца через пост «Сосновка» проехало более 4 тысяч машин с ГСМ

С 1 января по 31 марта через контрольно-пропускной пункт «Сосновка» проехало 6 тысяч 425 машин. Большая часть из них (4 тысячи 163 машины) перевозила топливо. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
За нарушения налогового законодательства при осуществлении грузовых перевозок в отношении 113 хозяйствующих субъектов составлены акты рейдового налогового контроля. В том числе выявлены факты отсутствия патентов и неуплаты налога на транспорт.
С начала года налоговики задержали два автомобиля, перевозивших 34 тысячи 700 литров печного топлива без пломбы и с сомнительными накладными и 36 тысяч 530 литров ГСМ с сомнительными накладными.
Напомним, на контрольно-пропускном пункте «Сосновка» на автодороге Бишкек — Ош уже полтора года работает cервисный центр обслуживания налогоплательщиков. Здесь производят регистрацию предпринимателей, выдают и продлевают патенты, принимают отчеты.