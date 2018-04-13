14:12
USD 69.25
EUR 85.46
RUB 1.12
Экономика
Сюжет: Пожары на Ошском рынке (45)

Ошский рынок. Сколько налогов платят работающие на нем предприниматели

ИА «24.kg» попыталось выяснить, сколько налогов платят предприниматели с Ошского рынка.

ОсОО «Ош базары» за 2013 год заплатило 3,1 миллиона сомов налогов. В 2014-м ОсОО ликвидировали. Его учредителями являются Канат Мамбетович Мамакеев и Жумагул Канатович Мамакеев.

Канат Мамакеев является председателем совета директоров ОАО «Кыргызкоммерцбанк». Кроме того, он возглавляет Национальный хирургический центр при Министерстве здравоохранения.

Торговые центры «Берекет гранд» за 2017 год заплатили 534 тысячи сомов налогов, «Берекет-универсал» — 1,7 миллиона, «Берекет» — 535 тысяч, бизнес-центр «Берекет» — 139 тысяч, ОсОО «АБК-Берекет» — 75 тысяч сомов. Они являются филиалами ЗАО «Берекет».

ЗАО «Берекет» управляет Светлана Григорьевна Загинайло. В 2012-м она была депутатом Бишкекского городского кенеша. В 2017-м «Берекет» заплатил в бюджет 50,7 миллиона сомов. При этом из бюджета получил 7,2 миллиона сомов.

«Тумак тебетей базары» в базе данных Министерства юстиции не зарегистрирован.

Напомним, на Ошском рынке с начала года произошло три крупных пожара. Причиной третьего возгорания, случившегося сегодня, по данным МЧС и предпринимателей, мог стать поджог.
Ссылка:
просмотров: 892
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар на Ошском рынке. Продавцы просят Жогорку Кенеш освободить их от кредитов
Пожар на Ошском рынке. Реализаторы митингуют у «Белого дома»
Пожар на Ошском рынке. Милиция возбудила уголовное дело
Албек Ибраимов за перенос Ошского базара за пределы Бишкека
Пожар на Ошском рынке. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров
Пожар на Ошском рынке. О возгорании сообщили слишком поздно
Как горел Ошский рынок. Хроника пожаров
Площадь возгорания на Ошском рынке — 2 тысячи квадратных метров
Пожар на Ошском рынке. Три пожарных отравились продуктами горения
Пожар на Ошском рынке. Реализаторы и МЧС подозревают поджог
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане начал резко дорожать доллар В Кыргызстане начал резко дорожать доллар
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;11&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 апреля
Госдолг Кыргызстана. На&nbsp;каждом жителе страны по&nbsp;$703 Госдолг Кыргызстана. На каждом жителе страны по $703
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 апреля
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo;: плати за&nbsp;госуслуги, не&nbsp;теряя времени в&nbsp;очередях «Бакай Банк»: плати за госуслуги, не теряя времени в очередях
Онлайн-аукцион крутых номеров от&nbsp;MegaCom продолжается! Онлайн-аукцион крутых номеров от MegaCom продолжается!
Армяне Кыргызстана. И&nbsp;мира... Армяне Кыргызстана. И мира...
АРИС о&nbsp;выводах Счетной палаты АРИС о выводах Счетной палаты