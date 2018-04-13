Ошский рынок. Сколько налогов платят работающие на нем предприниматели

ИА «24.kg» попыталось выяснить, сколько налогов платят предприниматели с Ошского рынка.

ОсОО «Ош базары» за 2013 год заплатило 3,1 миллиона сомов налогов. В 2014-м ОсОО ликвидировали. Его учредителями являются Канат Мамбетович Мамакеев и Жумагул Канатович Мамакеев.

Канат Мамакеев является председателем совета директоров ОАО «Кыргызкоммерцбанк». Кроме того, он возглавляет Национальный хирургический центр при Министерстве здравоохранения.

Торговые центры «Берекет гранд» за 2017 год заплатили 534 тысячи сомов налогов, «Берекет-универсал» — 1,7 миллиона, «Берекет» — 535 тысяч, бизнес-центр «Берекет» — 139 тысяч, ОсОО «АБК-Берекет» — 75 тысяч сомов. Они являются филиалами ЗАО «Берекет».

ЗАО «Берекет» управляет Светлана Григорьевна Загинайло. В 2012-м она была депутатом Бишкекского городского кенеша. В 2017-м «Берекет» заплатил в бюджет 50,7 миллиона сомов. При этом из бюджета получил 7,2 миллиона сомов.

«Тумак тебетей базары» в базе данных Министерства юстиции не зарегистрирован.

Напомним, на Ошском рынке с начала года произошло три крупных пожара. Причиной третьего возгорания, случившегося сегодня, по данным МЧС и предпринимателей, мог стать поджог.