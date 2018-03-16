Электромобили в массы. Готов ли Кыргызстан к их использованию

Премьер-министру Кыргызстана Сапару Исакову презентовали проект внедрения и использования электромобилей и зарядных устройств для них. Об этом ИА «24.kg» рассказал руководитель Института нанотехнологий Жарасул Абдураимов.

По его словам, основная цель программы — улучшение экологической ситуации в стране, снижение нефтяной и газовой зависимости Кыргызстана от стран-экспортеров, создание условий для развития альтернативной энергетики и интеграции ЭТС в энергосистему.

По сообщениям Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, ежегодный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Бишкека составляет 240 тысяч тонн, из которых 180 тысяч приходится на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Всего в Кыргызстане 1,1 миллиона машин. В 2017 году они израсходовали 1,2 миллиона тонн топлива.

В Кыргызстане всего четыре электромобиля.

«Необходимо разработать унифицированные правила размещения и эксплуатации зарядных станций, в том числе внести обязательные условия по их установке на АЗС, в торговых центрах, на предприятиях индустрии гостеприимства», — пояснил Жарасул Абдураимов.

Как ранее ИА «24.kg» сообщил директор Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов, Кыргызстан намерен обратиться в Евразийский экономический союз по поводу введения нулевых ставок на ввоз электромобилей.