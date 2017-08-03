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Экономика

За сутки доллар в Кыргызстане подорожал на 40 тыйынов

За сутки доллар в Кыргызстане подорожал на 40 тыйынов и превысил отметку в 69 сомов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,9-69,2 сома, а продают — по 69,3-69,5 сома. Номинальный курс установлен в 68,6875 сома.

Отметим, что за последнюю неделю существенно подорожало евро — на 1-1,2 сома. Сейчас его покупают по 80,5-81,7 сома, а продают — по 82,3-82,7 сома. А вот российский рубль сдал позиции, подешевев на 20 тыйынов. Сегодня он стоит — 1,13-1,16 сома.

Обменный курс казахского тенге остался неизменным — 0,19 −0,23 сома.
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