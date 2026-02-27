Юань вновь обновил максимум, рубль и тенге в минусе. Курс валют на 27 февраля

Китайский юань продолжает бить рекорды, обновляя абсолютный исторический максимум стоимости. Евро показал рост, а российский рубль и казахстанский тенге подешевели. Доллар США стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,2172 сома (рост на 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,73 сома, продажа — 103,7 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1383 сома (снижение на 0,48 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,127 сома, продажа — 1,157 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1742 сома (снижение на 0,4 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1582 сома, продажа — 0,1855 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,7872 сома (рост на 0,4 процента). Третий день подряд устанавливает новый исторический максимум. Сегодняшний курс — самый высокий для китайской валюты в Кыргызстане за все время.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13,13 сома.
Третью интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 26 февраля. Всего он реализовал $162,55 миллиона. Объем продаж с начала года составил $406,55 миллиона.
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.