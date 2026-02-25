10:17
Юань обновил рекорд стоимости, рубль дешевеет. Курс валют на 25 февраля

Фото из интернета. Укрепление российского рубля оказалось недолгим, он вновь дешевеет

Китайский юань обновил исторический максимум, в то время как евро и рубль подешевели. Тенге показал минимальный рост, а доллар США остался стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,0467 сома (снижение на 0,23 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,62 сома, продажа — 103,62 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1372 сома (снижение на 0,14 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,134 сома, продажа — 1,161 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1761 сома (рост на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,169 сома, продажа — 0,1886 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7084 сома (рост на 0,4 процента). Обновление исторического максимума по стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13,4 сома.

  • Вторую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
