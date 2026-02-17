Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 17 февраля

Официальные курсы большинства основных валют выросли к сому. Наиболее заметное укрепление показали российский рубль и казахский тенге. Китайский юань и евро немного прибавили в цене, а доллар США сохранил прежние позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,7594 сома (рост на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 103,15 сома, продажа — 104,13 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1371 сома (рост на 0,37 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,127 сома, продажа — 1,158 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1777 сома (рост на 0,79 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1541 сома, продажа — 0,1853 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,658 сома (рост на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,7 сома.
Вторую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов он не проводил.
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м регулятор продал на валютном рынке $655,72 миллиона.