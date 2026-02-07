11:34
Экономика

Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов

Председателю кабинета министров Кыргызстана Адылбеку Касымалиеву представили инвестиционный проект.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, Адылбек Касымалиев принял делегацию китайской компании «Миньшан», которая презентовала ему инвестиционный проект по строительству низкоуглеродного технологического индустриального парка по производству электрических приборов, в том числе бытовой техники.

Отмечается, что фирма обладает опытом строительства индустриальных парков, а кыргызская сторона выразила заинтересованность и готовность оказать содействие.
