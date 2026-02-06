09:59
Экономика

Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на 6 февраля

Фото из интернета. Российский рубль после заметного спада начал расти в цене

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге повысились, евро и китайского юаня — снизились. Доллар США сохраняет стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,2041 сома (снижение на 0,24 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,57 сома, продажа — 103,57 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,142 сома (рост на 0,56 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,127 сома, продажа — 1,162 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1763 сома (рост на 0,63 процента). Новый максимум стоимости в 2026 году.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1495 сома, продажа — 0,1838 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,601 сома (снижение на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,95 сома.
