Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на 6 февраля

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге повысились, евро и китайского юаня — снизились. Доллар США сохраняет стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,2041 сома (снижение на 0,24 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,57 сома, продажа — 103,57 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,142 сома (рост на 0,56 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,127 сома, продажа — 1,162 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1763 сома (рост на 0,63 процента). Новый максимум стоимости в 2026 году.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1495 сома, продажа — 0,1838 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,601 сома (снижение на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,95 сома.