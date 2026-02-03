09:57
Экономика

Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 3 февраля

Фото из интернета. Последние дни российский рубль ведет себя нестабильно — то дорожает, то падает в цене

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,637 сома (снижение на 0,72 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,76 сома, продажа — 103,75 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1449 сома (падение на 1,21 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,127 сома, продажа — 1,159 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1733 сома (снижение на 0,74 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1497 сома, продажа — 0,1818 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5805 сома (снижение на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,9 сома.
