Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге выросли, евро и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
-
Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Сохранял данный уровень практически весь январь. Это указывает на жесткий контроль курса со стороны Нацбанка.
-
Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
-
Официальный курс НБ КР: 104,3891 сома (снижение на 0,26 процента). В течение января обновил годовой максимум по стоимости, всего за месяц подорожал на 1,82 процента.
-
Средний курс в обменных пунктах: покупка — 103,31 сома, продажа — 104,29 сома.
Российский рубль:
-
Официальный курс НБ КР: 1,1589 сома (скачок на 1,24 процента). Обновление годового максимума. Рубль продемонстрировал в январе самую лучшую динамику среди валют, подорожав на 5,2 процента.
-
Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,135 сома, продажа — 1,171 сома.
Казахский тенге:
-
Официальный курс НБ КР: 0,1746 сома (рост на 0,52 процента). Месячный максимум по стоимости. В январе тенге укрепился на 0,81 процента.
-
Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1458 сома, продажа — 0,1831 сома.
Китайский юань:
-
Официальный курс НБ КР: 12,5856 сома (снижение на 0,03 процента). В январе продолжил рекордную серию, устанавливая исторические максимумы по стоимости и подтверждая статус самой устойчивой валюты. Всего за месяц укрепился на 0,57 процента.
-
Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,9 сома.