10:29
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Экономика

Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля

Фото из интернета. Последние дни российский рубль ведет себя нестабильно — то дорожает, то падает в цене

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге выросли, евро и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Сохранял данный уровень практически весь январь. Это указывает на жесткий контроль курса со стороны Нацбанка.

  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 104,3891 сома (снижение на 0,26 процента). В течение января обновил годовой максимум по стоимости, всего за месяц подорожал на 1,82 процента.

  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 103,31 сома, продажа — 104,29 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1589 сома (скачок на 1,24 процента). Обновление годового максимума. Рубль продемонстрировал в январе самую лучшую динамику среди валют, подорожав на 5,2 процента.

  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,135 сома, продажа — 1,171 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1746 сома (рост на 0,52 процента). Месячный максимум по стоимости. В январе тенге укрепился на 0,81 процента.

  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1458 сома, продажа — 0,1831 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5856 сома (снижение на 0,03 процента). В январе продолжил рекордную серию, устанавливая исторические максимумы по стоимости и подтверждая статус самой устойчивой валюты. Всего за месяц укрепился на 0,57 процента.

  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,9 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360124/
просмотров: 458
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 января
Рубль и евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на 30 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 января
Рубль вновь дорожает, евро и юань бьют рекорды по цене. Курс валют на 29 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 января
Рубль и доллар подешевели к сому, евро бьет рекорды. Курс валют на 28 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 января
Сом ослаб и подешевел сразу ко всем основным валютам. Курс на 27 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 января
Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января
Популярные новости
Рубль и&nbsp;евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;января Рубль и евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на 30 января
ЕС&nbsp;планирует ввести санкции против Кыргызстана за&nbsp;помощь России, пишут СМИ ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Производитель автобусов &laquo;Белес&raquo; сообщил о&nbsp;переговорах с&nbsp;госорганами Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Крупнейший обвал за&nbsp;десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7&nbsp;триллионов Крупнейший обвал за десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7 триллионов
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
10:25
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничеств...
10:20
«Мы не дадим тронуть ни одной могилы»: мэр Бишкека лично встретился с жителями
10:14
В Кыргызстане сокращается экспорт саженцев
10:14
3D-технологии в гидроэнергетику Кыргызстана хочет внедрить «Росатом»
10:06
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь