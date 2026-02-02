Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля

Официальный курс НБ КР: 12,5856 сома (снижение на 0,03 процента). В январе продолжил рекордную серию, устанавливая исторические максимумы по стоимости и подтверждая статус самой устойчивой валюты. Всего за месяц укрепился на 0,57 процента.