Рубль и евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на 30 января

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахского тенге — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 104,6602 сома (снижение на 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 103,85 сома, продажа — 104,84 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1447 сома (снижение на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,144 сома, продажа — 1,179 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1737 сома (рост на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,15 сома, продажа — 0,1826 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,59 сома (снижение на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,2 сома.
-
Первую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.
-
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.