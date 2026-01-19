Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января

Официальные курсы доллара, российского рубля и китайского юаня выросли, евро и казахского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,001 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,5251 сома (снижение на 0,18 процента). Европейская валюта обновила годовой минимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,50 сома, продажа — 102,5 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1182 сома (рост на 0,24 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,107 сома, продажа — 1,136 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1709 сома (снижение на 0,18 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1447 сома, продажа — 0,1807 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,5489 сома (рост на 0,01 процента). Китайская валюта установила четвертый с начала 2026 года рекорд по стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,5 сома.