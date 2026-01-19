10:09
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Экономика

Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января

Официальные курсы доллара, российского рубля и китайского юаня выросли, евро и казахского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,001 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,5251 сома (снижение на 0,18 процента). Европейская валюта обновила годовой минимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,50 сома, продажа — 102,5 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1182 сома (рост на 0,24 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,107 сома, продажа — 1,136 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1709 сома (снижение на 0,18 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1447 сома, продажа — 0,1807 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5489 сома (рост на 0,01 процента). Китайская валюта установила четвертый с начала 2026 года рекорд по стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358309/
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 января
Рубль и доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на 16 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 января
После резкого роста рубль дешевеет, юань бьет рекорды. Курс валют на 15 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 января
Рубль резко пошел в рост, а доллар немного подешевел. Курс валют на 14 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 января
Рубль и тенге заметно подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 13 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 января
Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане курс тенге может рухнуть в&nbsp;любой момент&nbsp;&mdash; Reuters В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters
Предприниматель заявил о&nbsp;закрытии в&nbsp;Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов Предприниматель заявил о закрытии в Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане снизились на&nbsp;1-1,5 сома Цены на топливо в Кыргызстане снизились на 1-1,5 сома
Рубль и&nbsp;доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;января Рубль и доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на 16 января
Бизнес
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
19 января, понедельник
10:06
Венгрия приняла приглашение Трампа войти в «Совет мира» по Газе Венгрия приняла приглашение Трампа войти в «Совет мира»...
10:01
Стипендия «Эл үмүтү». Выпускники готовы вносить вклад в развитие страны
09:53
Золото установило новый исторический рекорд — $4 тысячи 700 за унцию
09:53
Скончался один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс
09:50
Вспышка X-класса на Солнце вызовет сильную магнитную бурю 20 января