Новогодняя корзина Бишкека на 27 декабря. Сколько денег семья потратит на еду

В преддверии Нового года мы немного изменили набор продуктов нашей корзины. 24.kg рассчитало среднюю потребительскую праздничную корзину для Бишкека.

В 2023-м и 2024-м годах перед Новым годом мы также меняли состав корзины с учетом расходов на праздничный стол. Поэтому подсчитаем, как изменилась год ее цена.

Стоимость минимального набора продуктов для празднования Нового года за год снизилась на 316 сомов и составила 8 тысяч 925 сомов. По сравнению с 2023-м, корзина подешевела на 283 сома.

Цены на продукты для новогоднего стола мы изучали в том же супермаркете, куда ходим каждую неделю. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Интересно, что за год не изменилась только стоимость хлеба и сыра «Ламбер». Подешевели зеленый горошек, колбаса, огурцы, помидоры, шпроты, ананас, мандарины, киви, конфеты, красная икра, форель и сливочное масло.

Остальные продукты выросли в цене.





Поскольку каждая семья готовится к Новому году заранее, мы предположили, что основные продукты питания (картофель, морковь, лук, крупы) в запасе есть. Найдется и баночка маринованных огурцов для оливье и бутербродов со шпротами. Эти продукты мы в корзину не включили.

Из стандартного набора в новогодней корзине остались яблоки, бананы, хлеб, мясо, растительное масло, свежие огурцы и помидоры. Кроме того, мы добавили много того, что наша скромная семья купит исключительно ради праздника: красную икру, шпроты, сливочное масло, форель, мандарины, ананасы, киви, перепелиные яйца, консервированный горошек, майонез, копченую колбасу, сыр «Ламбер» и шоколадные конфеты.





За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах. Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву конфеты. Так что относиться к нашей корзине как к истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.