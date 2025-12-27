14:08
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Новогодняя корзина Бишкека на 27 декабря. Сколько денег семья потратит на еду

В преддверии Нового года мы немного изменили набор продуктов нашей корзины. 24.kg рассчитало среднюю потребительскую праздничную корзину для Бишкека.

В 2023-м и 2024-м годах перед Новым годом мы также меняли состав корзины с учетом расходов на праздничный стол. Поэтому подсчитаем, как изменилась год ее цена.

Стоимость минимального набора продуктов для празднования Нового года за год снизилась на 316 сомов и составила 8 тысяч 925 сомов. По сравнению с 2023-м, корзина подешевела на 283 сома.

Цены на продукты для новогоднего стола мы изучали в том же супермаркете, куда ходим каждую неделю. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Интересно, что за год не изменилась только стоимость хлеба и сыра «Ламбер». Подешевели зеленый горошек, колбаса, огурцы, помидоры, шпроты, ананас, мандарины, киви, конфеты, красная икра, форель и сливочное масло.

Остальные продукты выросли в цене.


Поскольку каждая семья готовится к Новому году заранее, мы предположили, что основные продукты питания (картофель, морковь, лук, крупы) в запасе есть. Найдется и баночка маринованных огурцов для оливье и бутербродов со шпротами. Эти продукты мы в корзину не включили.

Из стандартного набора в новогодней корзине остались яблоки, бананы, хлеб, мясо, растительное масло, свежие огурцы и помидоры. Кроме того, мы добавили много того, что наша скромная семья купит исключительно ради праздника: красную икру, шпроты, сливочное масло, форель, мандарины, ананасы, киви, перепелиные яйца, консервированный горошек, майонез, копченую колбасу, сыр «Ламбер» и шоколадные конфеты.


За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах. Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву конфеты. Так что относиться к нашей корзине как к истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356286/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 20 декабря. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 13 декабря. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 6 декабря. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 29 ноября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 22 ноября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 15 ноября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 8 ноября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 1 ноября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 25 октября. Что заметно подорожало за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 18 октября. Как изменились цены за неделю
Популярные новости
&laquo;Платим за&nbsp;самсы, которые не&nbsp;ели&raquo;. Президент о&nbsp;Верхне-Нарынском каскаде ГЭС «Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
Рубль и&nbsp;евро продолжают дорожать. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;декабря Рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 25 декабря
Рубль заметно подорожал, сом дешевеет и&nbsp;к&nbsp;другим валютам. Курс на&nbsp;24&nbsp;декабря Рубль заметно подорожал, сом дешевеет и к другим валютам. Курс на 24 декабря
Сом подешевел, несмотря на&nbsp;валютную интервенцию. Курс на&nbsp;23&nbsp;декабря Сом подешевел, несмотря на валютную интервенцию. Курс на 23 декабря
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
27 декабря, суббота
14:00
Новогодняя корзина Бишкека на 27 декабря. Сколько денег семья потратит на еду Новогодняя корзина Бишкека на 27 декабря. Сколько денег...
13:54
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 в эпицентре
13:45
Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня
13:37
На перевале Тоо-Ашуу сняли ограничение для движения грузового автотранспорта
13:24
Житель Балыкчи задержан за распространение экстремистских материалов в соцсетях