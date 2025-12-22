Кыргызстан стал крупнейшим покупателем подержанных авто из Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что рынок подержанных автомобилей из Южной Кореи за последний год резко активизировался, а география поставок заметно сместилась в сторону стран Евразии. Крупнейшими покупателями машин с пробегом стали государства, которые еще недавно не входили в число ключевых направлений экспорта, говорится в сообщении со ссылкой на данные Министерства торговли, промышленности и ресурсов и Института автомобилестроения.

Также указано, что Кыргызстан, Россия и Казахстан стали главными импортерами подержанных авто из Южной Кореи с января по октябрь.

Согласно приведенным данным, в указанный период КР импортировала машин на $2,6 миллиарда, РФ — на $909 миллионов, РК — на $664 миллиона.

По информации агентства, в Кыргызстан попадают в том числе «сравнительно дорогие автомобили», которые потом перепродают в Россию.

Общий объем экспорта подержанных авто из Южной Кореи с января по ноябрь составил $8,4 миллиарда. Это на 80 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года ($4,6 миллиарда).