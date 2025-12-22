11:14
Экономика

Кыргызстан стал крупнейшим покупателем подержанных авто из Южной Кореи

Кыргызстан стал крупнейшим покупателем подержанных авто из Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что рынок подержанных автомобилей из Южной Кореи за последний год резко активизировался, а география поставок заметно сместилась в сторону стран Евразии. Крупнейшими покупателями машин с пробегом стали государства, которые еще недавно не входили в число ключевых направлений экспорта, говорится в сообщении со ссылкой на данные Министерства торговли, промышленности и ресурсов и Института автомобилестроения.

Также указано, что Кыргызстан, Россия и Казахстан стали главными импортерами подержанных авто из Южной Кореи с января по октябрь.

Согласно приведенным данным, в указанный период КР импортировала машин на $2,6 миллиарда, РФ — на $909 миллионов, РК — на $664 миллиона.

По информации агентства, в Кыргызстан попадают в том числе «сравнительно дорогие автомобили», которые потом перепродают в Россию.

Общий объем экспорта подержанных авто из Южной Кореи с января по ноябрь составил $8,4 миллиарда. Это на 80 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года ($4,6 миллиарда).
