Перечень сезонных работ утвердили в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызской Республики принял постановление об утверждении Перечня сезонных работ. Решение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Перечень включает виды деятельности, связанные с сезонными циклами в разных отраслях, что важно для регулирования трудовых отношений и занятости.

В утвержденный перечень вошли следующие основные категории работ:

сельскохозяйственные работы, включая уход за растениями и газонами, полив и обслуживание оросительных систем; переработка сырья, связанная с периодами массового созревания или забоя скота: работы, непосредственно связанные с выработкой сахарного песка из свеклы;

работы, связанные с переработкой мяса в период массового забоя скота;

работы, связанные со сбором и переработкой ягод, фруктов и овощей в период их массового созревания; обслуживание и хранение: работы, связанные с обслуживанием отопительных систем (печи, котлы и другие устройства);

работы, связанные с приемом, хранением и выдачей одежды и личных вещей гостей. специфические работы в ресурсодобывающих и лесных отраслях: работы в лесном хозяйстве;

геологоразведочные и сопутствующие им работы;

горнопроходческие, буровые и маркшейдерские работы в геологической отрасли, горной промышленности и других отраслях производства.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.