Перечень сезонных работ утвердили в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызской Республики принял постановление об утверждении Перечня сезонных работ. Решение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.
Перечень включает виды деятельности, связанные с сезонными циклами в разных отраслях, что важно для регулирования трудовых отношений и занятости.
В утвержденный перечень вошли следующие основные категории работ:
сельскохозяйственные работы, включая уход за растениями и газонами, полив и обслуживание оросительных систем;
переработка сырья, связанная с периодами массового созревания или забоя скота:
работы, непосредственно связанные с выработкой сахарного песка из свеклы;
работы, связанные с переработкой мяса в период массового забоя скота;
работы, связанные со сбором и переработкой ягод, фруктов и овощей в период их массового созревания;
обслуживание и хранение:
работы, связанные с обслуживанием отопительных систем (печи, котлы и другие устройства);
работы, связанные с приемом, хранением и выдачей одежды и личных вещей гостей.
специфические работы в ресурсодобывающих и лесных отраслях:
работы в лесном хозяйстве;
геологоразведочные и сопутствующие им работы;
горнопроходческие, буровые и маркшейдерские работы в геологической отрасли, горной промышленности и других отраслях производства.
Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.