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Общество

Вводятся новые тарифы на оформление виз для сезонных рабочих из КР в Британию

Вводятся новые тарифы на оформление виз для сезонных рабочих из Кыргызстана, отправляющихся в Великобританию. Об этом сообщает Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда КР.

Отмечается, что с 9 апреля 2025 года вступили в силу новые тарифы на оформление виз, утвержденные правительством королевства.

Визовый сбор в категории «Сезонные работники» (Temporary Work – Seasonal Worker) увеличился с 298 до 319 фунтов стерлингов. Повышение затронуло и другие типы виз, в том числе туристические.

Кыргызстанцам, планирующим поездку в Великобританию, рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми условиями и учитывать изменения при оформлении документов и планировании расходов.

Ранее был объявлен отбор претендентов на сезонные сельскохозяйственные работы в Англии.

Критерии для претендентов:

  • возраст от 18 лет;
  • хорошее знание русского языка;
  • удовлетворительное физическое и психологическое состояние.

Условия труда:

  • заработная плата составит 11.44 фунта стерлингов в час;
  • работодатель гарантирует минимально 32 часа работы в неделю;
  • затраты на визу составят 298 фунтов стерлингов;
  • стоимость авиабилета будет зависеть от текущего курса и времени приобретения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325776/
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