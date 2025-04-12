Вводятся новые тарифы на оформление виз для сезонных рабочих из КР в Британию

Вводятся новые тарифы на оформление виз для сезонных рабочих из Кыргызстана, отправляющихся в Великобританию. Об этом сообщает Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда КР.

Отмечается, что с 9 апреля 2025 года вступили в силу новые тарифы на оформление виз, утвержденные правительством королевства.

Визовый сбор в категории «Сезонные работники» (Temporary Work – Seasonal Worker) увеличился с 298 до 319 фунтов стерлингов. Повышение затронуло и другие типы виз, в том числе туристические.

Кыргызстанцам, планирующим поездку в Великобританию, рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми условиями и учитывать изменения при оформлении документов и планировании расходов.

Ранее был объявлен отбор претендентов на сезонные сельскохозяйственные работы в Англии.

Критерии для претендентов:

возраст от 18 лет;

хорошее знание русского языка;

удовлетворительное физическое и психологическое состояние.

Условия труда: