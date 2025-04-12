Вводятся новые тарифы на оформление виз для сезонных рабочих из КР в Британию

Вводятся новые тарифы на оформление виз для сезонных рабочих из Кыргызстана, отправляющихся в Великобританию. Об этом сообщает Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда КР.
Отмечается, что с 9 апреля 2025 года вступили в силу новые тарифы на оформление виз, утвержденные правительством королевства.
Визовый сбор в категории «Сезонные работники» (Temporary Work – Seasonal Worker) увеличился с 298 до 319 фунтов стерлингов. Повышение затронуло и другие типы виз, в том числе туристические.
Кыргызстанцам, планирующим поездку в Великобританию, рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми условиями и учитывать изменения при оформлении документов и планировании расходов.
Ранее был объявлен отбор претендентов на сезонные сельскохозяйственные работы в Англии.
Критерии для претендентов:
- возраст от 18 лет;
- хорошее знание русского языка;
- удовлетворительное физическое и психологическое состояние.
Условия труда:
- заработная плата составит 11.44 фунта стерлингов в час;
- работодатель гарантирует минимально 32 часа работы в неделю;
- затраты на визу составят 298 фунтов стерлингов;
- стоимость авиабилета будет зависеть от текущего курса и времени приобретения.