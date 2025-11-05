В ГНС разъясняют, почему сумма за обслуживание в кафе указывается в чеках разная

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики разъясняет различия в отображении информации об обслуживании в заведениях общественного питания в контрольно-кассовом чеке.

В настоящее время отражение платы за обслуживание осуществляется налогоплательщиками по их усмотрению:

– в виде отдельной позиции «обслуживание»;

– в виде наценки на товары или услуги, которая также учитывается как составляющая обслуживания.

Например, в одном заведении указано, что одно блюдо стоит 500 сомов, плюс обслуживание 10 процентов — это 50 сомов, итого 550 сомов.

В таком случае ККМ-чек содержит две строки: стоимость блюда и отдельную строку «обслуживание». Сумма обслуживания отображается отдельно и передается в систему ФПО как самостоятельная позиция.

В другом заведении то же блюдо может стоить 550 сомов — в эту сумму уже включена наценка за обслуживание. При этом на чеке отображается сумма блюда и наценки в одной позиции.

Оба варианта допустимы и применяются по усмотрению налогоплательщика, исходя из особенностей его учетной политики. Главное, чтобы все операции корректно отражались в фискальном чеке.

Напомним, Налоговая служба реализует пилотный проект по внедрению фискального программного обеспечения с функцией автоматической передачи данных в ГНС. Цель проекта — сделать расчеты в сфере общественного питания более прозрачными и перевести процесс в цифровой формат.

В рамках пилотного проекта бизнес-процессы предприятий общественного питания частично изменились: перед проведением расчета необходимо указать форму оплаты — наличную или безналичную.

При этом ККМ-чек, формируемый с помощью программного обеспечения, содержит все обязательные реквизиты, установленные законодательством.

Отметим, что изменения в ценовой политике налогоплательщиков не являются следствием внедрения фискального программного обеспечения. Система ФПО лишь технически фиксирует совершаемые операции и обеспечивает их корректное отображение в учетных данных.