Рубль, евро и тенге подешевели к сому. Курс валют на 23 октября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня снизились. Доллар и казахский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Рекордная стабильность — за пять месяцев волатильность валюты составила всего 0,05 процента.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,29 сома, продажа — 87,74 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,4289 сома (снижение на 0,19 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,81 сома, продажа — 101,8 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0727 сома (падение на 0,72 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,06 сома, продажа — 1,087 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1624 сома (без изменений). Восьмой день практически не меняется.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1451 сома, продажа — 0,1713 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2745 сома (снижение на 0,08 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,55 сома, продажа — 12,8 сома.
Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.