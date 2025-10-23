Рубль, евро и тенге подешевели к сому. Курс валют на 23 октября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня снизились. Доллар и казахский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Рекордная стабильность — за пять месяцев волатильность валюты составила всего 0,05 процента.

Евро:

Российский рубль:

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1624 сома (без изменений). Восьмой день практически не меняется.

Китайский юань:

Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).