Кабмин снизил НДС на местную сельхозпродукцию на 80 процентов до 2030 года

Кабинет министров утвердил перечень отечественной сельскохозяйственной продукции, на которую до 1 января 2030 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) будет снижена на 80 процентов.

Соответствующее решение принято для поддержки агропромышленного комплекса, обеспечения продовольственной безопасности и стимулирования местных производителей.

Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерству экономики и коммерции, а также Министерству финансов поручено принять все необходимые меры для реализации документа.

Постановление вступает в силу через 15 дней.