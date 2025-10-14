09:56
USD 87.45
EUR 101.31
RUB 1.07
Экономика

Сом подешевел к основным валютам, кроме доллара и юаня. Курс на 14 октября

Фото из интернета. Российский рубль вновь начало штормить — падение сменяется ростом и наоборот

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге выросли, китайского юаня — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,71 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,3108 сома (рост на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,61 сома, продажа — 101,59 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0737 сома (рост на 0,27 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,072 сома, продажа — 1,096 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1626 сома (рост на 0,25 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1419 сома, продажа — 0,1708 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2608 сома (снижение на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,1 сома, продажа — 12,8 сома.


  • Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347064/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 октября
Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 октября
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме рубля. Курс на 10 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 октября
Российский рубль и тенге продолжают дорожать. Курс валют на 9 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 8 октября
Российский рубль и тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на 8 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 7 октября
Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября
Популярные новости
В&nbsp;Ала-Арче начали строить первый в&nbsp;Кыргызстане &laquo;Родельбан&raquo; В Ала-Арче начали строить первый в Кыргызстане «Родельбан»
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль подешевели. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября
Европейский союз выделит $1&nbsp;миллиард на&nbsp;строительство &laquo;Камбар-Аты-1&raquo; Европейский союз выделит $1 миллиард на строительство «Камбар-Аты-1»
В&nbsp;Кыргызстане ликвидируют &laquo;АзияУниверсалБанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Ак-Банк&raquo; В Кыргызстане ликвидируют «АзияУниверсалБанк» и «Ак-Банк»
Бизнес
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
14 октября, вторник
09:53
Президент изменил порядок вручения премии «Мейкин» в области журналистики Президент изменил порядок вручения премии «Мейкин» в об...
09:51
В Египте подписана декларация о прекращении огня в секторе Газа
09:45
Почти каждый третий ребенок в Европе и ЦА подвергается физическим наказаниям
09:39
Разработан новый закон о поддержке бизнеса: масса гарантий и защита интересов
09:34
Сом подешевел к основным валютам, кроме доллара и юаня. Курс на 14 октября