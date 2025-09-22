14:10
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Экономика

Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября

Фото из интернета. Российский рубль медленно, но продолжает дешеветь

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня — снизились, казахстанского тенге — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,67 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,8499 сома (снижение на 0,57 процента). Продолжается коррекция после годового рекорда по цене.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,94 сома, продажа — 102,92 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0475 сома (снижение на 0,13 процента). Общий тренд: с начала сентября рубль подешевел к сому на 7,6 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,042 сома, продажа — 1,066 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1616 сома (рост на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1412 сома, продажа — 0,1696 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2958 сома (снижение на 0,08 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13,2 сома.


  • Четвертую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $378,6 миллиона.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344324/
просмотров: 2970
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 сентября
Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 19 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 сентября
Сом укрепился к рублю и тенге, доллар подорожал. Курс валют на 18 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 сентября
Сом подешевел ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 17 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 сентября
Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на 16 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 сентября
Популярные новости
Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС
Сом укрепился к&nbsp;рублю и&nbsp;тенге, доллар подорожал. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;сентября Сом укрепился к рублю и тенге, доллар подорожал. Курс валют на 18 сентября
В&nbsp;Кыргызстане изменят мораторий по&nbsp;пользование некоторыми видами растений В Кыргызстане изменят мораторий по пользование некоторыми видами растений
Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на&nbsp;19&nbsp;сентября Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 19 сентября
Бизнес
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
22 сентября, понедельник
14:04
Убийство Айзирек Эралиевой. Блогер Абдумаликов оштрафован и вышел из-под ареста Убийство Айзирек Эралиевой. Блогер Абдумаликов оштрафов...
14:00
«Идеальный кандидат» в Жогорку Кенеш сейчас: мужской и женский портреты
13:50
В парламенте предлагают вернуть школам статусы гимназий и лицеев
13:40
Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
13:34
Активисты призывают суды пересмотреть решения по Kloop и Рите Карасартовой