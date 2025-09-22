Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня — снизились, казахстанского тенге — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Официальный курс НБ КР: 102,8499 сома (снижение на 0,57 процента). Продолжается коррекция после годового рекорда по цене.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0475 сома (снижение на 0,13 процента). Общий тренд: с начала сентября рубль подешевел к сому на 7,6 процента.

Казахстанский тенге:

Китайский юань:

Четвертую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $378,6 миллиона.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).