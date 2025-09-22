Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня — снизились, казахстанского тенге — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,67 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,8499 сома (снижение на 0,57 процента). Продолжается коррекция после годового рекорда по цене.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,94 сома, продажа — 102,92 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0475 сома (снижение на 0,13 процента). Общий тренд: с начала сентября рубль подешевел к сому на 7,6 процента.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,042 сома, продажа — 1,066 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1616 сома (рост на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1412 сома, продажа — 0,1696 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2958 сома (снижение на 0,08 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13,2 сома.
Четвертую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $378,6 миллиона.
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.