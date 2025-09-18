Сом укрепился к рублю и тенге, доллар подорожал. Курс валют на 18 сентября

Официальные курсы доллара, евро и китайского юаня — выросли, российского рубля и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,002 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,71 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,6151 сома (рост на 0,44 процента). Новый максимум за 2025 год.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,68 сома, продажа — 103,66 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,055 сома (снижение на 0,26 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,042 сома, продажа — 1,071 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1616 сома (снижение на 0,31 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1424 сома, продажа — 0,1714 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,3065 сома (рост на 0,13 процента). Стабильный рост: +0,8 процента за сентябрь.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,95 сома.
Четвертую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $378,6 миллиона.
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.