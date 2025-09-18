09:56
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Экономика

Сом укрепился к рублю и тенге, доллар подорожал. Курс валют на 18 сентября

Фото из интернета. После быстрого роста российский рубль вновь начал дешеветь

Официальные курсы доллара, евро и китайского юаня — выросли, российского рубля и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,002 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,71 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,6151 сома (рост на 0,44 процента). Новый максимум за 2025 год.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,68 сома, продажа — 103,66 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,055 сома (снижение на 0,26 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,042 сома, продажа — 1,071 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1616 сома (снижение на 0,31 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1424 сома, продажа — 0,1714 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3065 сома (рост на 0,13 процента). Стабильный рост: +0,8 процента за сентябрь.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,95 сома.


  • Четвертую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $378,6 миллиона.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343934/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 сентября
Сом подешевел ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 17 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 сентября
Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на 16 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 сентября
Рубль начал дорожать, тенге и юань подешевели. Курс валют на 15 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 сентября
Сом подорожал к рублю, евро и тенге. Курс валют на 11 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 сентября
Популярные новости
Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;сентября Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на 16 сентября
Кумтор: как распределялись доходы от&nbsp;золота при шести президентах Кумтор: как распределялись доходы от золота при шести президентах
Продукты продолжают дорожать. На&nbsp;что в&nbsp;Кыргызстане заметнее всего выросли цены Продукты продолжают дорожать. На что в Кыргызстане заметнее всего выросли цены
Средняя зарплата в&nbsp;Кыргызстане вырастет до&nbsp;62&nbsp;тысяч сомов, прогнозирует Минфин Средняя зарплата в Кыргызстане вырастет до 62 тысяч сомов, прогнозирует Минфин
Бизнес
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
KOICA провело семинар по&nbsp;сотрудничеству с&nbsp;гражданским обществом KOICA провело семинар по сотрудничеству с гражданским обществом
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представляет новую карту &laquo;Элкарт+&raquo; ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
18 сентября, четверг
09:49
Дело «Клоопа». Двух бывших операторов приговорили к пяти годам лишения свободы Дело «Клоопа». Двух бывших операторов приговорили к пят...
09:46
В Сокулуке задержан заместитель акима по делу о коррупции
09:39
Минтруда помогло работающим в РФ кыргызстанцам: им не платили зарплату
09:34
За звание «Лучший учитель года» будут бороться 118 педагогов
09:30
Сом укрепился к рублю и тенге, доллар подорожал. Курс валют на 18 сентября