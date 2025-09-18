Сом укрепился к рублю и тенге, доллар подорожал. Курс валют на 18 сентября

Официальные курсы доллара, евро и китайского юаня — выросли, российского рубля и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Новый максимум за 2025 год.

Российский рубль:

Казахстанский тенге:

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 12,3065 сома (рост на 0,13 процента). Стабильный рост: +0,8 процента за сентябрь.

Четвертую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $378,6 миллиона.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).