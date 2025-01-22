В ЕЭК подсчитали, сколько мяса, молочной продукции и яиц съели в странах ЕАЭС

В странах ЕАЭС в 2024 году вырос уровень обеспеченности продовольствием и составил 92,2 процента. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Начальник отдела агропромышленной политики и межгосударственных проектов департамента агропромышленной политики ЕЭК Мария Байгот отметила, что в союзе вырос уровень самообеспеченности продукцией животноводства, например по мясной продукции этот показатель превышает 100 процентов, по молоку и яйцам — 99 процентов.

По ее данным, за год население ЕАЭС употребило около 15 миллионов тонн мяса, 4 миллиона тонн молочной продукции, более 50 миллиардов яиц.

В ЕЭК также проинформировали о том, что евразийское продовольствие востребовано на зарубежных рынках. Растительные масла и зерно поставляются в 90-100 государств мира.