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Экономика

В ЕЭК подсчитали, сколько мяса, молочной продукции и яиц съели в странах ЕАЭС

В странах ЕАЭС в 2024 году вырос уровень обеспеченности продовольствием и составил 92,2 процента. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Начальник отдела агропромышленной политики и межгосударственных проектов департамента агропромышленной политики ЕЭК Мария Байгот отметила, что в союзе вырос уровень самообеспеченности продукцией животноводства, например по мясной продукции этот показатель превышает 100 процентов, по молоку и яйцам — 99 процентов.

По ее данным, за год население ЕАЭС употребило около 15 миллионов тонн мяса, 4 миллиона тонн молочной продукции, более 50 миллиардов яиц.

В ЕЭК также проинформировали о том, что евразийское продовольствие востребовано на зарубежных рынках. Растительные масла и зерно поставляются в 90-100 государств мира.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317495/
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