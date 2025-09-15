Рубль начал дорожать, тенге и юань подешевели. Курс валют на 15 сентября

Фото из интернета. Ситуация с российским рублем остается напряженной, но ситуация началась стабилизироваться

Официальные курсы евро и российского рубля выросли, казахского тенге и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 102,4695 сома (рост на 0,22 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,88 сома, продажа — 102,88 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0281 сома (рост на 0,19 процента). Первое укрепление после обвала на прошлой неделе.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,028 сома, продажа — 1,056 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1617 сома (снижение на 0,37 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1412 сома, продажа — 0,1708 сома.

Китайский юань: